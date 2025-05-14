Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 мая.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Баумана, 69;
9.00 — 12.00 - ул. Фадеев Ручей, 12.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 18, 20 - 22, 24;
10.00 — 13.00 - просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92, 102;
10.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 11.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 48;
11.00 — 14.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 43/2;
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.