Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 мая 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Скальная, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15а;
9.00 — 17.00 - ул. Градостроителей, 44;
9.00 — 17.00 - ул. Дружная, 20, 22.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 61 корп. 2, 61 корп. 3, 63;
10.00 — 15.00 - ул. Полухина, 9.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 2, 55;
9.00 — 15.00 - ул. Угольная База, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.