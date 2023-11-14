Мурманская область. Арктика (16+)14.11.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 ноября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 10.00 – 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 39/13.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 104 корп. 4, 106 корп. 1, 106 корп. 2, 106 корп. 3, 106 корп. 4, 108 корп. 1, 108 корп. 2, 108 корп. 3;
9.30 – 15.00 - ул. Шмидта, 33а, 31/1; ул. Дзержинского, 3, 4, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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