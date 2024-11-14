Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — до выполнения - ул. Советская, 7, 9;
9.00 — 23.00 - ул. Беринга, 6, 8, 10.
От газоснабжения:
10.00 —13.00 - ул. Зелёная, 56/1, 56/2, 80; просп. Героев-североморцев, 57, 59, 61/21;
10.00 — 15.00 - ул. Академика Книповича, 51.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 2/6, 2/7;
9.00 — 18.00 - ул. Аскольдовцев, 41; пер. Казарменный, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.