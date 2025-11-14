Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - просп. Ленина, 73,75;
9.00 — 20.00 - ул. Профсоюзов, 9,18;
9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 2;
9.00 — 23.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39, 57, 62;
9.00 — 23.00 - Угольная база, 9, 11.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
10.00 — 16.00 - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23;
10.00 — 16.00 - просп. Ленина, 89, 93, 95, 99, 101, 102;
10.00 — 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 8;
10.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 2а.
От теплоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 10;
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Егорова, 17, 19.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 4;
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 80;
10.00 — 13.00 - ул. Зелёная, 82;
10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1, 13, 15 корп. 1.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Связи, 16;
12.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 45;
10.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 1;
8.00 — 12.00 - ул. Софьи Перовской, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.