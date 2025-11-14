Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 ноября.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - просп. Ленина, 73,75;

9.00 — 20.00 - ул. Профсоюзов, 9,18;

9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 2;

9.00 — 23.00 - Нижне-Ростинское шоссе, 30, 39, 57, 62;

9.00 — 23.00 - Угольная база, 9, 11.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23;

10.00 — 16.00 - просп. Ленина, 89, 93, 95, 99, 101, 102;

10.00 — 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 8;

10.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 2а.

От теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 10;

9.00 — 15.00 - ул. Капитана Егорова, 17, 19.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Карла Маркса, 4;

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 80;

10.00 — 13.00 - ул. Зелёная, 82;

10.00 — 13.00 - просп. Героев-североморцев, 11 корп. 1, 13, 15 корп. 1.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Связи, 16;

12.00 — 15.00 - ул. Юрия Гагарина, 45;

10.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 1;

8.00 — 12.00 - ул. Софьи Перовской, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

Комментарии

-

-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-

-

