Мурманская область. Арктика (16+)14.10.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 октября.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00–12.00 - ул. Сафонова, 9.
От электроснабжения:
9.00–17.00 - ул. Успенского, 6;
9.00–17.00 - ул. Мурманская, 56, 58;
9.00–17.00 - ул. Маяковского, 27;
9.00–17.00 - ул. Садовая, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
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Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
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