Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 сентября.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 сентября до выполнения работ - ул. Володарского, 2б;
с 10.00 14 сентября до 17.00 15 сентября - ул. Свердлова, 8 корп. 4.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Софьи Перовской, 16а; ул. Карла Маркса, 7а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 – просп. Кольский, 2, 6; просп. Ленина, 1, 19, 21, 22;
10.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 2.
От электроснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Алексея Генералова, 2/18, 2а; ул. Горького, 17/14; ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 16;
9.00 — 13.00 - ул. Калинина, 28, 37 корп. 1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.