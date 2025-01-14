Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 января.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Зеленая, 47, 47а, 78;

10.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 71, 73, 75, 79;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Копытова, 30;

10.00 — 15.00 - пер. Терский, 9.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Шестой Комсомольской батареи, 11, 13;

9.00 — 16.00 - ул. Калинина, 31а, 16, 18, 20;

9.00 — 16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 24а;

9.00 — 16.00 - ул. Академика Книповича, 49/2;

10.00 — 12.00 - ул. Александрова, 18;

10.00 — 14.00 - ул. Александрова, 40;

12.00 — 15.00 - ул. Свердлова, 72.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.