Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 14 января 2026 года.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 169, 171, 173;

10.00 — 13.00 - ул. Карла Маркса, 7, 7а, 8/2;

10.00 — 13.00 - ул. Подстаницкого, 6, 10, 12, 16;

10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Юрия Гагарина, 1, 1а, 3;

9.00 — 23.00 - просп. Героев-североморцев, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.