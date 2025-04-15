Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 апреля.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00-24.00 - ул. Капитана Орликовой, 2, 3, 4.

От теплоснабжения:

8.30-13.30 - ул. Радищева, 45, 47;

8.30-13.30 - ул. Чапаева, 10, 10а;

8.30-13.30 - ул. Фурманова, 15.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00-17.00 - ул. Первомайская, 2, 4;

9.00-17.00 - ул. Софьи Перовской, 26, 35, 37, 39, 39 (гаражи);

9.00-17.00 - ул. Папанина, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

9.00-17.00 - ул. Карла Маркса, 18/33.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37;

10.00-13.00 - пер. Арктический, 8, 10, 14;

10.00-13.00 - ул. Нахимова, 23.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.