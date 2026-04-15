Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 апреля 2026 года.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Алексея Генералова, 11, 13.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Пригородная, 1, 1а, 17а, 18, 39а, 43.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 43, 44;

10.00 — 13.00 - ул. Самойловой, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.