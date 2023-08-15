Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 августа.

Ремонт котельной:

со 2 августа до выполнения 15 августа — плановый ремонт котельной «Фестивальная» (АО «МЭС») — 15 домов.

Опрессовка теплосетей:

с 15 августа до выполнения 21 августа – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Аскольдовцев, 22.

От горячего и холодного водоснабжения:

17.00 – 19.00 - ул. Миронова, 13; ул. Аскольдовцев, 34.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 7.

От электроснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Домостроительная, 5.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.