Мурманская область. Арктика (16+)15.08.25 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 19.00 - ул. Фадеев Ручей, 7, 7а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 38;

9.00 — 19.00 - ул. Баумана, 53, 55, 57, 59, 65;

9.00 — 19.00 - просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173, 181, 181а, 183;

9.00 — 15.00 - пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16;

9.00 — 15.00 - ул. Рогозерская, 8, 10, 11, 13, 15, 17;

9.00 — 15.00 - ул. Генерала Фролова, 22, 24, 24а, 26;

9.00 — 15.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42/20, 45, 47, 49, 51;

9.00 — 15.00 - ул. Радищева, 8, 10, 26, 28, 74/5, 76, 78.

От электроснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Полярные Зори, 43/1;

11.00 — 14.00 - ул. Капитана Маклакова, 3;

12.00 — 15.00 - ул. Мира, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

-

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-

