Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 декабря.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Капитана Орликовой, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 – просп. Героев-североморцев, 31; ул. Гагарина, 1, 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.