Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – до выполнения - ул. Софьи Перовской, 16а.
От горячего водоснабжения:
9.00 – до выполнения - просп. Ленина, 98, 100;
9.00 – до выполнения - ул. Карла Либкнехта, 9, 11, 13а.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 20.00 - ул. Аскольдовцев, 11, 15, 17, 19, 36, 38/28;
9.00 – 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 20, 22, 24.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - просп. Кирова, 30, 60;
10.00 – 13.00 - ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 3;
10.00 – 14.00 - ул. Александра Невского, 95.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.