Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 февраля до 17.00 16 февраля - ул. Бабикова, 14;
с 10.30 14 февраля до выполнения работ 15 февраля - ул. Октябрьская, 21;
с 9.00 15 февраля до выполнения работ - ул. Октябрьская, 18/13.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.00 - ул. Домостроительная, 2а, 30, 34; ш. Верхнеростинское, 51, 55; ул. Старостина, 57.
От газоснабжения:
10.00 – 13.00 - ул. Бабикова, 3, 4; ул. Хлобыстова, 29; ул. Адмирала Лобова, 11, 19;
10.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 83/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.