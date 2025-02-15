Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 и 17 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 и 17 февраля.

15 февраля

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 16.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.30 — 17.00 - просп. Ленина, 69, 71;

9.30 — 17.00 - ул. Пушкинская, 8, 8а.

17 февраля

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 – просп. Героев-североморцев, 17/1, 17/2, 19;

9.00 — 17.00 - пер. Дальний, 8, 10;

9.00 — 17.00 - ул. Радищева, 62/1, 64, 68, 70, 72/6;

9.00 — 17.00 - ул. Чехова, 3, 5, 7, 9.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Александра Невского, 69/51, 71, 73, 75.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.