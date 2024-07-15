Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 июля.

Плановый ремонт котельной:

со 2 июля до выполнения работ 15 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 492 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От холодного водоснабжения:

14 июля 21.00 — 9.30 15 июля - ул. Домостроительная, 5, 7, 2 корп. 12 2 корп. 13 2 корп. 14 2 корп. 15, 2 корп. 16, 2 корп. 17 2 корп. 18 2 корп. 19, 2 корп. 20; ул. Свердлова, 39 корп. 1, 39 корп. 3.

9.00 — 16.00 - ул. Баумана, 47.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - пер. Арктический, 8, 10;

15 июля 23.00 — 9.00 16 июля - ул. Бондарная, 8, 9, 10, 10а, 12, 12а, 13, 14, 16, 22, 28, 32; ул. Первомайская, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24; просп. Кольский, 161, 163.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.