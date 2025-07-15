Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 9;

10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Софьи Перовской, 43;

9.00 — 17.00 - ул. Капитана Буркова, 32, 34, 45, 49, 51а;

9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 23/51, 25а;

9.00 — 17.00 - ул. Папанина, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18;

9.00 — 17.00 - ул. Октябрьская, 2б;

9.00 — 17.00 - просп. Ленина, 99, 93а;

13.00 — 17.00 - просп. Кольский, 153.

От электроснабжения:

9.00 — 12.00 - просп. Ленина, 99, 97, 89, 101, 95, 93, 91;

9.00 — 12.00 - ул. Папанина 18, 23, 20, 16, 14, 12, 17, 21;

9.00 — 12.00 - ул. Октябрьская, 2а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.