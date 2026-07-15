Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 июля 2026 года.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 5;
10.00 — 13.00 - ул. Инженерная, 10;
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 76.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Павлика Морозова, 1/7;
9.00 — 23.00 - ул. Юрия Гагарина, 9 корп. 1.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Печенгская, 3, 4, 5, 5а, 6, 6/2, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 24;
9.00 — 17.00 - ул. Заречная, 1/8, 11, 12, 13, 14, 24;
9.00 — 17.00 - ул. Новосельская, 18а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, ГПТУ — 16, мастерские.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.
Фото: https://citysever.ru/novostiq/14010-kommunalnyy-chas-v-centre-vnimaniya-gotovnost-k-novomu-otopitelnomu-sezonu-i-soderzhanie-territoriy/