Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 июня 2026 года.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 15.00 - ул. Профессора Сомова, 4, 6, 9, 11;
9.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 13;
9.00 — 15.00 - ул. Полярные Зори, 22, 24, 26, 28/13, 30;
9.00 — 15.00 - ул. Полярной Правды, 2.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - просп. Ленина, 21
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.