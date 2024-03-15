Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 марта.

От горячего водоснабжения и отопления:

9.30 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 35 корп. 1.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Шевченко, 14а, 15, 24, 26;

10.00 — 13.00 - ул. Софьи Перовской, 13, 19, 21, 31/11;

10.00 — 13.00 - ул. Профсоюзов, 22;

10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 4.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.