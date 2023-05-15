Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 — 17.00 – просп. Ленина, 25, 27, 29, 31, 31а; ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6, 10, 12.
От горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Коминтерна, 9/1.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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