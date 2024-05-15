Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 мая.

От электроснабжения:

9.00 — 15.00 - жилой район Абрам-Мыс, ул. Лесная, 9, 21а, 25, 8, 10, 17, 29а, 31.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 5, 6;

10.00 — 13.00 - ул. Загородная, 13;

10.00 — 13.00 - ул. Пищевиков, 4, 6, 8, 10/11;

10.00 — 15.00 - ул. Вице-адмирала Николаева, 6;

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 12;

9.00 — 17.00 - ул. Александрова, 26, 28.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - пр. Ледокольный, 17, 19.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Полярные Зори, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.