Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 мая.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00-16.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 18, 22, 26, 28, 30-32, 34, 36;
9.00-16.00 - ул. Нахимова, 9, 11а;
9.00-17.00 - просп. Кольский, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
9.00-17.00 - ул. Полярный круг, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - 11, 12.
От газоснабжения:
10.00-13.00 - ул. Книповича, 61/2, 61/3, 63;
10.00-13.00 - ул. Сафонова, 22/33, 24/26, 26, 28, 30 - 32/19.
От электроснабжения:
10.00-14.00 - ул. Щербакова, 14, 34;
13.00-15.00 - просп. Кольский, 107;
13.00-16.00 - ул. Беринга, 11.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.