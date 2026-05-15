Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 мая 2026 года.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - пр. Лыжный, 6, 8;
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 32, 34;
9.00 — 17.00 - ул. Капитана Пономарева, 5а.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Капитана Копытова, 4, 5, 6;
10.00 — 13.00 - ул. Загородная, 13;
10.00 — 13.00 - ул. Пищевиков, 8.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.