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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.23 08:15

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Жуковского, 10, 11, 14, 4, 5. 7.

От горячего водоснабжения:

9.00 – до выполнения, ул. Капитана Маклакова, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52; ул. Мира, 27; ул. Скальная, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 15а, 4, 6, 7, 8, 9; ул. Старостина, 45, 49.

От газоснабжения:

10.00 – 13.00 - просп. Кольский, 80; ул. Зелёная, 80, 82; просп. Героев-североморцев, 57, 61/21.

От электроснабжения:

0.00 – 1.00 - просп. Героев-североморцев, 101, 103, 107;

1.00 – 2.00 - просп. Ленина, 55, 57, 59; ул. Коммуны, 16/14, 18, 18а, 20;

10.00 – 12.00 - ул. Аскольдовцев, 12;

12.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 3;

11.00 – 14.00 - ул. Аскольдовцев, 31.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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