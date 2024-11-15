Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 ноября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Карла Маркса, 64; пер. Дальний, 7, 9, 11, 12, 14, 16;
9.00 — 23.00 - ул. Академика Павлова, 22, 24, 26, 28, 30 - 32, 34, 36, 38, 42/20 - 45, 47(+ПГ), 49, 51; ул. Радищева, 8, 10 - 26, 28, 74/5, 78, 76; ул. Рогозерская, 8, 9, 10 - 11, 12, 13, 13б, 15, 17;- ул. Генерала Фролова, 17, 22, 24, 24а, 25, 26, 26/1;
11.00 — 23.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 42, 44; ул. Саши Ковалёва, 10а, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 86, 88, 100; пр. Ивана Халатина, 11а, 13;
10.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 58.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.30 — 16.00 - ул. Свердлова, 2 корп. 2, 2 корп. 7.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Академика Павлова, 10/36, 12, 12а, 14, 16, 29, 31, 33, 35; ул. Чехова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 - 12/37, 37/12, 1/62; ул. Радищева, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 44/9; ул. Куйбышева, 6, 13, 14/16, 15, 16, 19, 21, 23, 33/7; пр. Рылеева, 5.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.