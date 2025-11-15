Мир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов15 ноября мероприятия, посвящённые открытию новогодних елей, в Мурманске и ряде муниципалитетов области переносятся из-за погодных условий
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 ноября.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

10.00 — 16.00 - ул. Папанина, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23;

10.00 — 16.00 - просп. Ленина, 89, 93, 95, 99, 101, 102;

10.00 — 16.00 - ул. Карла Либкнехта, 8;

10.00 — 16.00 - ул. Октябрьская, 2а.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — до выполнения работ, ул. Профессора Сомова, 5.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.00 - ул. Александра Невского, 3, 4, 5, 6, 55, 59;

9.00 — 23.00 - ул. Ладыгина, 5, 7, 9.

От теплоснабжения:

9.00 — до выполнения работ, ул. Коммуны, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.

-

