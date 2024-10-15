Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Марата, 11.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Коммуны, 16/14, 18, 20;
10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 13, 16/32;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 24, 26.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 17.00 - просп. Кольский, 165, 167, 169, 171, 173.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - пр. Профессора Жуковского, 4, 5, 7, 10, 11, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.