Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 октября.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Карла Маркса, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 42а, 44, 48, 50, 52;
9.00 — 17.00 - ул. Старостина, 2а, 4, 6, 8, 10;
14.00 — 16.00 - ул. Шевченко, 11, 11а, 14, 10, 8, 6, 6а, 1а.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Зои Космодемьянской, 30, 32, 34, 36;
9.00 — 18.00 - просп. Кольский, 102.
От электроснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Магомета Гаджиева, 4.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Фролова, 15/55;
10.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 57, 59;
10.00 — 13.00 - ул. Виктора Миронова, 13, 16/32;
10.00 — 13.00 - ул. Свердлова, 24, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.