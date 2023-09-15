Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 сентября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 сентября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 21.56 13 сентября до выполнения работ – просп. Ленина, 53;
с 9.00 15 сентября до выполнения работ - ул. Володарского, 1, 2/12, 2а, 2б; ул. Коминтерна, 17; ул. Октябрьская, 29; ул. Привокзальная, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; ул. Челюскинцев, 4, 14.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 сентября до выполнения работ - ул. Володарского, 2б;
с 10.00 14 сентября до 17.00 15 сентября - ул. Свердлова, 8 корп. 4;
с 11.27 14 сентября до выполнения работ – просп. Ленина, 80;
с 14.15 14 сентября до выполнения работ - ул. Свердлова, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 5, 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 6 корп. 3, 8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 5, 8 корп. 6.
От горячего и холодного водоснабжения:
13.00 — 15.00 - ул. Аскольдовцев, 16.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 20.00 - ул. Александра Невского, 98.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 29, 33; ул. Карла Либкнехта, 33.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.