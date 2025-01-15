Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 января.

От холодного водоснабжения:

9.00 - 23.00 - ул. Шмидта, 16, 17.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - просп. Кольский, 220, 224, 226, 228;

10.00 - 13.00 - ул. Капитана Пономарева, 1/7, 2/11, 5/2, 5/3;

10.00 - 15.00 - ул. Александра Невского, 73.

От электроснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 32;

9.00 - 15.00 - ул. Карла Маркса, 9;

12.00 - 15.00 - ул. Привокзальная, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.