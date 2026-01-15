Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 января

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 января 2026 года.

От электроснабжения:

10.30 — 13.00 - ул. Георгия Седова, 12, 18;

12.30 — 16.00 - ул. Капитана Маклакова, 43.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Зелёная, 47, 47а, 78;

10.00 — 15.00 - ул. Капитана Буркова, 35.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.