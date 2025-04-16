Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 апреля.

От теплоснабжения:

10.00-15.00 - ул. Радищева, 45, 47.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00-16.00 - ул. Капитана Орликовой, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

9.00-17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 27, 29, 31, 33;

9.00-17.00 - ул. Аскольдовцев, 23/25, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37;

9.00-17.00 - пр. Лыжный, 14;

9.00-17.00 - ул. Ломоносова, 16, 16а.

От электроснабжения:

10.00-13.00 - ул. Капитана Орликовой, 26.

От газоснабжения:

10.00-13.00 - ул. Капитана Копытова, 41, 43, 44;

10.00-13.00 - ул. Александрова, 10, 12;

10.00-15.00 - ул. Магомета Гаджиева, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.