Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 апреля 2026 года.

От теплоснабжения и горячего водоснабжения:

9.00 — 15.00 - ул. Баумана, 65;

9.00 — 15.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 49/17;

9.00 — 15.00 - ул. Александра Торцева, 11, 15;

9.00 — 15.00 - пер. Разина, 8;

9.00 — 15.00 - ул. Сафонова, 27/26, 26, 28, 30, 32/19;

9.00 — 15.00 - ул. Нахимова, 24;

9.00 — 17.00 - ул. Домостоительная, 24;

9.00 — 17.00 - Верхне-Ростинское шоссе, 66.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Шевченко, 7, 7а, 7б.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Капитана Буркова, 33, 35, 37;

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 23/35, 25, 29.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.