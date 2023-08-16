Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 августа.

Опрессовка теплосетей:

с 15 августа до выполнения 21 августа – опрессовка теплосети котельной «Центральная» (АО «МТЭЦ») – 575 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — до выполнения - ул. Героев Рыбачьего, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Крупской, 10-12, 14, 16, 18, 2, 20 - 22, 24,2а, 4, 6.

От горячего и холодного водоснабжения:

10.00 — 16.00 - пр-д Связи, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6, 8, 10;

9.00 — 22.00 - ул. Октябрьская, 1, 2, 2а, 3а; ул. Карла Маркса, 16, 13, 14, 14а, 16; просп. Ленина, 79;

13.00 — 16.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 17;

15.00 — 17.00 - просп. Героев-североморцев.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 7; ул. Полярные Зори, 21 корп. 1.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.