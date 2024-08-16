Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 августа.

Гидропневматическая промывка теплосети котельной:

с 15 августа до выполнения работ 16 августа — гидропневматическая промывка теплосети котельной ТЦ «Росляково Южное» — 12 домов.

Гидравлические испытания котельной:

с 13 августа до выполнения 19 августа — гидравлические испытания котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

От холодного водоснабжения:

9.30 — 16.00 - пр. Ивана Халатина, 7, 11, 13, 15;

9.30 — 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 12.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - просп. Кольский, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.