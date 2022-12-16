Мурманская область. Арктика (16+)16.12.22 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 декабря.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32; просп. Кирова, 28, 28в.
От электроснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Туристов, 45, 47, 51; ул. Челюскинцев, 34.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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