Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 декабря.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Героев Рыбачьего, 30, 31, 32; просп. Кирова, 28, 28в.

От электроснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Туристов, 45, 47, 51; ул. Челюскинцев, 34.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.