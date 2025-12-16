Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 декабря.
От теплоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 8, 10а, 12;
9.00 — 16.00 - просп. Кольский, 161, 163.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 6, 8;
9.00 — 16.00 - ул. Набережная, 3а;
9.00 — 16.00 - пр. Профессора Жуковского, 18.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - просп. Кирова, 26, 28, 28в;
10.00 — 13.00 - ул. Александрова, 30 корп. 1, 30 корп. 2, 30 корп. 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.