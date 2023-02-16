Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 февраля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 14 февраля до 17.00 16 февраля - ул. Бабикова, 14;
с 9.00 16 февраля до выполнения работ - ул. Октябрьская, 18/13.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 - ул. Набережная, 15.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр-д Капитана Тарана, 16, 17, 18; ул. Софьи Перовской, 8, 10; просп. Героев-североморцев, 68, 72;
10.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 70.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.