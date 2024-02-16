Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 08:15
Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 февраля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 февраля.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 7.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 20, 22;
10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 2, 3, 4, 6;
10.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 19.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Комментарии
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Последние комментарии
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
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Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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