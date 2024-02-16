Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 февраля.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Челюскинцев, 7.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Генерала Щербакова, 20, 22;

10.00 — 13.00 - пр. Капитана Тарана, 2, 3, 4, 6;

10.00 — 15.00 - ул. Софьи Перовской, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.