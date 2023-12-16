Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 и 18 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 и 18 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
18 декабря
9.00 – до выполнения - пр-д Северный, 16;
9.00 – до выполнения - ул. Капитана Буркова, 19/2;
9.00 – 17.00 - ул. Сафонова, 5, 7, 9, 11.
От холодного водоснабжения:
18 декабря
9.00 – 23.00 - ул. Старостина, 95, 97, 99;
9.00 – 23.00 - пр-д Северный, 18, 21, 23, 25.
От электроснабжения:
16 декабря
11.00 – 15.00 - просп. Героев-североморцев, 56;
11.00 – 15.00 - ул. Александра Невского, 88, 90, 92, 94, 96, 98;
11.00 – 15.00 - ул. Кирпичная, 3, 8, 12.
18 декабря
10.00 – 12.00 - просп. Кольский, 128, 91 корп. 3;
12.00 – 16.00 - ул. Беринга, 10.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.