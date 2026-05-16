Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 и 18 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 и 18 мая 2026 года.
16 мая
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - ул. Олега Кошевого, 22, 24;
10.00 — 13.00 - ул. Академика Книповича, 65.
18 мая
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Октябрьская, 21.
От теплоснабжения и горячего водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Набережная, 7а, 15.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.