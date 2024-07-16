Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома;

с 9 июля до выполнения работ 22 июля — плановый ремонт котельной «Росляково-1» (МУП «Североморские сети») — 67 домов.

От холодного водоснабжения:

10.00 - 16.00 - ул. Коминтерна, 14, 16, 18;

10.00 - 16.00 - ул. Привокзальная, 1, 2, 4.

11.00 - 16.00 - ул. Аскольдовцев, 28;

9.00 - 17.00 - ул. Адмирала флота Лобова, 9 корп. 5;

9.00 - 17.00 - ул. Алексея Хлобыстова, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 14 корп. 3, 14 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп. 3.

От газоснабжения:

10.00 - 13.00 - ул. Инженерная, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.