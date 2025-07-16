Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня и до выполнения 15 августа — плановый ремонт (реконструкция) котельной р-н Абрам-Мыса (АО «МЭС») — 19 домов.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Академика Павлова, 9;

10.00 — 13.00 - ул. Коминтерна, 15.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31;

9.00 — 16.00 - пер. Арктический, 14;

9.00 — 16.00 - ул. Сафонова, 20/2, 22/33.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.