Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 июня.

Опрессовка теплосетей:

с 13 июня до выполнения 16 июня — опрессовка теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона — 144 дома;

с 14 июня до выполнения 19 июня — опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МЭС») — 721 дом;

с 15 июня до выполнения 28 июня — опрессовка теплосети котельной «Дизельная» (МУП «МУК») — 3 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 13 июня до 16.00 19 июня - ул. Полярные Зори, 8, 10;

с 14.30 13 июня до выполнения работ 19 июня - ул. Миронова, 12;

с 17.30 13 июня до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 49;

с 0.00 14 июня до выполнения работ - б-р. Театральный, 8; просп. Ленина, 15; ул. Воровского, 19, 21; ул. Карла Либкнехта, 21/22, 23, 23а, 25; ул. Октябрьская, 22, 24; ул. Полярные Зори, 5, 7, 9, 11; ул. Самойловой, 4, 6; ул. Софьи Перовской, 16а; ул. Челюскинцев, 18/20 – 20;

с 11.30 14 июня до выполнения работ – просп. Ленина, 94; ул. Октябрьская, 9;

с 14.15 14 июня до выполнения работ - ул. Самойловой, 3;

с 10.00 15 июня до выполнения работ - ул. Генералова, 11, 15.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 51; ул. Загородная, 18, 28; ул. Челюскинцев, 32, 34.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Молодёжная (р-н. Росляково), 12;

10.00 — 13.00 - ул. Новое Плато, 3.

От электроснабжения:

13.00 — 16.00 - ул. Кильдинская, 19, 21, 23, 25; ш. Верхнеростинское, 1, 3, 5, 7.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.