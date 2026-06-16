Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 июня
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 июня 2026 года.
От горячего водоснабжения:
0.00 — до выполнения работ - ул. Старостина, 53, 57;
0.00 — до выполнения работ - ул. Новое Плато, 17;
0.00 — до выполнения работ - ул. Мира, 1, 3, 5, 25.
От газоснабжения:
10.00 — 13.00 - пр. Ивана Халатина, 14, 16;
10.00 — 15.00 - ул. Самойловой, 3.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.