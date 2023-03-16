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Мурманская область. Арктика (16+)16.03.23 08:10

Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 марта.

От горячего водоснабжения:

с 13.30 13 марта до выполнения работ 17 марта - ул. Книповича, 43;

с 9.00 14 марта до 17.00 16 марта - ул. Капитана Копытова, 9.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Бондарная, 7а, 9, 13, 22.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Морская, 1, 3; ул. Александрова, 26, 28; ул. Профессора Сомова, 4.

От электроснабжения:

8.00 — 17.00 – просп. Кирова, 7; ул. Генералова, 18, 24/9, 27, 29/11; ул. Декабристов, 28;

9.00 — 12.00 - ул. Пушкинская, 3;

9.00 — 16.00 - пр-д Ледокольный, 11, 21; ул. Беринга, 15, 28; ул. Книповича, 38;

10.00 — 12.00 - ул. Николаева, 8;

13.00 — 16.00 - ул. Коминтерна, 11/2; ул. Профсоюзов, 1;

9.00-16.00 - в связи с проведением работ в электрических сетях АО «МОЭСК» будет произведено отключение энергопринимающих устройств объектов потребителей электрической энергии от электроснабжения, присоединенных ко 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-661. Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: пр. Ледокольный, 11, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-661, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от РУ-0,4 ТП-699 и РУ-0,4 кВ ТП-698.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: пр. Ледокольный, 21, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-661, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от РУ-0,4 ТП-660.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресу: ул. Беринга, 28, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-661, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от РУ-0,4 ТП-699.

Потребителям электрической энергии, энергопринимающие устройства которых расположены по адресам: ул. Беринга, 15, 13, 11, электроснабжение которых осуществляется по постоянной схеме от 2 секции шин РУ-0,4 кВ ТП-661, необходимо перейти на резервную схему электроснабжения от РУ-0,4 ТП-660.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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