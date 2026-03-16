Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 марта 2026 года.

От теплоснабжения:

9.30 — 17.00 - ул. Кирпичная, 6, 8, 12;

9.30 — 17.00 - ул. Александра Невского, 94, 96;

9.00 — 15.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 6.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 0051.